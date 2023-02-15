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Орлов: «Если «Зенит» найдет забивного форварда, с ними будет трудно бороться»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, какое усиление необходимо «Зениту» для еще большего доминирования в России.

«Аленичев был близок к истине, когда сказал, что пока из «Зенита» не уедут бразильцы, остальные клубы на чемпионство могут не рассчитывать. Старая футбольная истина: скажите кто у вас хавбеки, мы скажем, что у вас за команда. Бразильцы «Зенита» держат центр поля. Если «Зенит» найдет забивного форварда, с ними будет трудно бороться», — приводит слова Орлова Sport24.

Также комментатор ответил на вопрос, может ли кто-то из легионеров «Зенита» уехать в европейский клуб.

«Конечно, могут. В этом нет сомнения. У бразильцев сейчас есть стимул, каждый из них мечтает играть за свою сборную. Это мотив им для того, чтобы совершенствоваться. Если за них дадут большие деньги, разве «Зенит» их не продаст?» — сказал Орлов.

«Зенит» после 17 туров РПЛ лидирует в турнирной таблице, набрав 42 очка.

Источник: Sport24
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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Квинси Промес

Квинси Промес

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