Шавло считает, что Довбня не будет играть в «Спартаке»

Экс-генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал подписание клубом вратаря Александра Довбни.

«У меня нет слов по поводу трансфера Довбни. Это решение руководства. Если Александр согласился сидеть, значит пусть сидит на скамейке. Играть он не будет, потому что есть два сильных вратаря Селихов и Максименко. Надо подтягивать молодого футболиста на роль третьего голкипера. Довбня не играл на высоком уровне», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

26 июля «Спартак» объявил о подписании контракта сроком на один год с 37-летним голкипером. Довбня известен по выступлениям за московское «Торпедо», «СКА-Хабаровск», «Оренбург» и «Ротор», в общей сложности на его счету 51 матч в РПЛ.