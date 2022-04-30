Шатов: «В «Урале» команде мне не надо никому ничего доказывать, рвать жилы»

Полузащитник «Урала» Олег Шатов объяснил, почему смог набрать хорошую форму в составе команде из Екатеринбурга.

— Генич сказал, что Шатов ни в чем не ошибся, играл удивительно спокойно. С чем это связано?

— В этой команде мне не надо никому ничего доказывать, рвать жилы. Тут надо просто получать удовольствие, показывать то, что я умею. А у меня есть мастерство, характер, любовь к футболу — в этом я никогда не сомневался. На меня ничего не давит. А когда на человека ничего не давит, он спокойно показывает свои лучшие качества.

— Сегодня было тяжело первые минут 20.

— Было тяжело всю игру. Не скажу, что это было минут 15-20. Но команда нашла в себе силы, продолжали гнать свою линию, несмотря на то, что ошибались в простых передачах в начале первого тайма. Мы не стали переходить на длинные передачи, продолжали играть на своих условиях с верой в то, что у нас все получится.

Мы выиграли и не поднялись. Как мы решили вопрос с выживанием? Мы в зоне стыков, каждая последующая игра для нас очень важная. Все в наших руках. Плохо, когда от тебя уже ничего не зависит. Мы настраиваемся сохранить прописку в РПЛ, сделаем все для этого. Такой город заслушивает быть в премьер-лиге.