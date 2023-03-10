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Шамкин рассказал, как помог Дзюбе стать лучшим бомбардиром РПЛ

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Полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин, выступающий на правах аренды за «КАМАЗ», вспомнил как в матче с «Тамбовом» (5:1) в сезоне-2020/21 отдал голевую передачу на экс-форварда петербуржцев Артема Дзюбу, которая позволила тому стать лучшим бомбардиром РПЛ.

— На данный момент твой последний матч за «Зенит» — против «Тамбова», в котором Артем Дзюба эффектно стал лучшим бомбардиром РПЛ.
— Я как раз отдал голевую передачу под рекорд.

— Ты отдал эффектную голевую передачу.
— Не знаю, как я так сделал. Но когда с ним играешь в одной команде на тренировках, то точно знаешь, что он там находится у ворот и не прогадаешь, сделав туда передачу.

— Отдельно поблагодарил тебя за такую передачу?
— Артем поблагодарил и в интервью сказал, что передача в стиле Радимова. Тогда Владислав Николаевич мне написал, посмеялись, — приводит слова Шамкина «Спорт День за Днем».

Дзюба покинул «Зенит» после окончания предыдущего сезона РПЛ. Летом прошлого года 34-летний форвард перебрался в «Адану Демирспор», но уже в ноябре расторг контракт с клубом. В феврале этого года нападающий подписал соглашение с «Локомотивом».

В матче 18-го тура РПЛ Дзюба оформил хет-трик в ворота «Ростова» (3:1)

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/shamkin-vspomnil-kak-pomog-dzyube-stat-luchshim-bombardirom-rpl-v-zenite
Артем Дзюба
ФК Зенит
ФК Тамбов
Даниил Шамкин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
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