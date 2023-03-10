Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:11

Канчельскис: «Для Кузяева будет хорошо уехать в Европу»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в европейский клуб.

«Возможный переезд Кузяева в европейский клуб не откроет окно в зарубежные чемпионаты для других российских футболистов, — цитирует Канчельскиса Metaratings. — Как к нам относились, так и будут относиться дальше. Если клуб хочет купить игрока, то он его покупает. И никто не будет смотреть на какие-то дополнительные факторы. Для Кузяева будет хорошо уехать в Европу. Окно заграницу уже пробито давно, наши игроки уже играли в зарубежных чемпионатах. Повторюсь, чем больше российских футболистов будет играть в Европе, тем лучше будет для сборной России».

30-летний российский игрок выступает за «Зенит» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт Кузяева с сине-бело-голубыми рассчитан до лета этого года.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-pereezd-kuzyaeva-v-evropu-ne-otkroet-okno-v-zarubezhnye-chempionaty-dlya-drugikh-rossiiskikh-futbolistov-234398/
Андрей Канчельскис
Далер Кузяев
ФК Зенит
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Впервые встала на коньки в 79 лет». Команда пенсионерок из глубинки мечтает сразиться с Канадой
Безумный матч поставил «Салават Юлаев» на край пропасти. Концерт, а не хоккей!
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
«Торпедо» может подписать экс-нападающего сборной Бразилии Фелипе
«Сочи» — «Оренбург»: стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ
Булыкин: «Ахмат» может доставить проблем «Локомотиву». В Грозном всегда играть непросто»
Шамкин: «Семак не хотел, чтобы я уходил из «Зенита»
Агент Сафонов — о «Химках»: «Какой иностранец пойдет работать в такой бардак?»
Сенников считает «Ахмат» фаворитом в матче с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» может подписать экс-нападающего сборной Бразилии Фелипе

Шамкин рассказал, как помог Дзюбе стать лучшим бомбардиром РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости