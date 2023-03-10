Специалист по футбольным газонам прокомментировал ситуацию с полем на «Ростов Арене»

Генеральный директор фирмы «Спортгазон» Александр Ефремов высказался о состоянии поля на «Ростов Арене».

«В Ростове не первый год проблемы с полем. Но огульно говорить что-то не хочется. Надо смотреть, какая там температура подогрева, какие сем­ена используются, какого качества», — приводит «РБ Спорт» слова Ефремова.

Также он оценил качество газона на футбольной арене в Воронеже.

«Да, в Воронеже мне понравилось поле, особенно для этого времени года. Можно же делать хорошие газоны! Еще по первым играм в этом году отметил бы газон «Динамо», — добавил специалист.

После четвертьфинального матча FONBET Кубка России «Ростов» — «Урал» (1:1) главный тренер ростовчан Вал­ерий Карпин раскритиковал поле домашнего стадиона.