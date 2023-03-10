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Сегодня, 18:36

Специалист по футбольным газонам прокомментировал ситуацию с полем на «Ростов Арене»

Алина Савинова
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Генеральный директор фирмы «Спортгазон» Александр Ефремов высказался о состоянии поля на «Ростов Арене».

«В Ростове не первый год проблемы с полем. Но огульно говорить что-то не хочется. Надо смотреть, какая там температура подогрева, какие сем­ена используются, какого качества», — приводит «РБ Спорт» слова Ефремова.

Также он оценил качество газона на футбольной арене в Воронеже.

«Да, в Воронеже мне понравилось поле, особенно для этого времени года. Можно же делать хорошие газоны! Еще по первым играм в этом году отметил бы газон «Динамо», — добавил специалист.

После четвертьфинального матча FONBET Кубка России «Ростов» — «Урал» (1:1) главный тренер ростовчан Вал­ерий Карпин раскритиковал поле домашнего стадиона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/spetsialist-po-futbol-ny-m-gazonam-prokommentiroval-situatsiyu-s-polem-v-rostove-na-donu/
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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Сочи – Оренбург
 - : -
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Торпедо – Урал
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Спартак – Факел
 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
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