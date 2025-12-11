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Шамиль Газизов: «Сулейман Керимов не войдет в совет директоров махачкалинского «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сулейман Керимов.
Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии «СЭ» опроверг информацию о том, что известный бизнесмен, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов войдет в совет директоров клуба.

Ранее об этом сообщил «РБ Спорт».

«Эта информация, получившая распространение, не соответствует действительности. Керимова не будет в совете директоров «Динамо».

Сулейман Абусаидович очень помогает клубу. Благодаря ему удалось подготовить домашний стадион «Анжи Арена» для выступлений команды на уровне Российской премьер-Лиги. Для этого понадобилось несколько сотен миллионов рублей, которые щедро выделил Керимов. У команды также появился современный тренажерный зал с новейшим оборудованием, пожалуй, один из лучших в премьер-лиге. И это тоже подарок Керимова.

Сулейман Абусаидович, как я уже отметил, помогает клубу, и очень весомо. И для этого ему не нужно каким-либо образом присутствовать в управленческом аппарате клуба. Его вклад и влияние и без того неоспоримы», — сказал Газизов «СЭ».

С 2011 по 2016 год Керимов был владельцем махачкалинского «Анжи».

9 декабря в «Динамо» анонсировали изменения в структуре клуба после отставки главного тренера Хасанби Биджиева. Команда ушла на зимнюю паузу на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ — 15 очков в 18 турах.

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Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Сулейман Керимов
Шамиль Газизов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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