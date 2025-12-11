Шамиль Газизов: «Сулейман Керимов не войдет в совет директоров махачкалинского «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии «СЭ» опроверг информацию о том, что известный бизнесмен, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов войдет в совет директоров клуба.

Ранее об этом сообщил «РБ Спорт».

«Эта информация, получившая распространение, не соответствует действительности. Керимова не будет в совете директоров «Динамо».

Сулейман Абусаидович очень помогает клубу. Благодаря ему удалось подготовить домашний стадион «Анжи Арена» для выступлений команды на уровне Российской премьер-Лиги. Для этого понадобилось несколько сотен миллионов рублей, которые щедро выделил Керимов. У команды также появился современный тренажерный зал с новейшим оборудованием, пожалуй, один из лучших в премьер-лиге. И это тоже подарок Керимова.

Сулейман Абусаидович, как я уже отметил, помогает клубу, и очень весомо. И для этого ему не нужно каким-либо образом присутствовать в управленческом аппарате клуба. Его вклад и влияние и без того неоспоримы», — сказал Газизов «СЭ».

С 2011 по 2016 год Керимов был владельцем махачкалинского «Анжи».

9 декабря в «Динамо» анонсировали изменения в структуре клуба после отставки главного тренера Хасанби Биджиева. Команда ушла на зимнюю паузу на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ — 15 очков в 18 турах.