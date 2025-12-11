Шамиль Газизов: «Сулейман Керимов не войдет в совет директоров махачкалинского «Динамо»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии «СЭ» опроверг информацию о том, что известный бизнесмен, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов войдет в совет директоров клуба.
Ранее об этом сообщил «РБ Спорт».
«Эта информация, получившая распространение, не соответствует действительности. Керимова не будет в совете директоров «Динамо».
Сулейман Абусаидович очень помогает клубу. Благодаря ему удалось подготовить домашний стадион «Анжи Арена» для выступлений команды на уровне Российской премьер-Лиги. Для этого понадобилось несколько сотен миллионов рублей, которые щедро выделил Керимов. У команды также появился современный тренажерный зал с новейшим оборудованием, пожалуй, один из лучших в премьер-лиге. И это тоже подарок Керимова.
Сулейман Абусаидович, как я уже отметил, помогает клубу, и очень весомо. И для этого ему не нужно каким-либо образом присутствовать в управленческом аппарате клуба. Его вклад и влияние и без того неоспоримы», — сказал Газизов «СЭ».
С 2011 по 2016 год Керимов был владельцем махачкалинского «Анжи».
9 декабря в «Динамо» анонсировали изменения в структуре клуба после отставки главного тренера Хасанби Биджиева. Команда ушла на зимнюю паузу на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ — 15 очков в 18 турах.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
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3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
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4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
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5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
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6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
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8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
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9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
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13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
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Максим Глушенков
Зенит
|6
|
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1