Губерниев о возможном уходе Баринова из «Локомотива»: «Насильно мил не будешь»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном уходе капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова из клуба.

«Локомотив», конечно, заинтересован в продлении, иначе предложения не было бы. Баринов — один из многолетних лидеров команды, состоявшийся футболист. Но насильно мил не будешь. Здесь Баринов принимает решение, а все остальное — переговорный процесс. В переговорах вылезают масса факторов. Один из — эмоциональное состояние. Это его жизнь, его выбор. Баринов служил команде честно долгие годы. Если не договорятся, то пожелаю ему всяческих удач!» — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что «Локомотив» предложил игроку контракт на 4 года.

3 декабря «СЭ» сообщал, что Баринов ответил отказом на предложение «Локомотива» о продлении действующего контракта. По данным журналиста Ивана Карпова, ЦСКА готов подписать россиянина уже этой зимой.

В сезоне-2025/26 на счету Баринова 24 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.