«РБ Спорт»: Керимов войдет в совет директоров махачкалинского «Динамо»

Бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов войдет в совет директоров махачкалинского «Динамо», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, также к совету директоров присоединится доверенное лицо главы Дагестана Сергея Меликова.

С 2011 по 2016 годы Керимов был владельцем махачкалинского «Анжи».

9 декабря в «Динамо» анонсировали изменения в структуре клуба после отставки главного тренера Хасанби Биджиева. Команда ушла на зимнюю паузу на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ — 15 очков в 18 турах.