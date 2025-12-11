Бывший спартаковец Зуев может перейти в махачкалинское «Динамо»

Как стало известно «СЭ», бывший полузащитник «Спартака» Александр Зуев, выступающий за казахстанский «Тобол», может перейти в махачкалинское «Динамо».

Летом 2024 года Зуев, выступавший в России за «Спартак», «Ростов», «Рубин», «Химки», «Крылья Советов» и «Арсенал», подписал контракт с «Тоболом». Вместе с клубом в 2025 году 29-летний футболист завоевал бронзовые медали чемпионата и Кубок Казахстана.

Махачкалинское «Динамо» набрало 15 очков в 18 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.