Газизов — о матче «Динамо» с «Локомотивом»: «Команды наиграли только на ничью»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Боевая ничья. Думаю, что погодные условия были сложные, несмотря на то, что поле выдержало. Обе команды молодцы. Мне кажется, что итог закономерен. Команды наиграли только на ничью. Я рад, что мы дожали ничью, не бросили играть и заслужили такой результат. Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые пришли нас поддержать. Им большое спасибо!» — сказал Газизов «СЭ».

«Локомотив» (17 очков) занимает второе место в РПЛ. «Динамо» (9) идет десятым в турнирной таблице.