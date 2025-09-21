Газизов — о реакции «Локомотива» на судейство: «У «Динамо» тоже есть вопросы по работе ВАР. Но мы же молчим»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на судейство в матче 9-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).
«Момент с нашим забитым голом? Это же не пенальти. Даже если это ошибка судьи, то она не настолько существенна. Мне кажется, что именно игра была ничейной. У нас тоже есть вопросы по работе ВАР, когда нам забили гол. В нашем понимании это вне игры. Но мы же молчим. Почему все концентрируются, что с фола на последних минутах забит гол? Потому что он на последних минутах? Я понимаю, «Локомотиву» тяжело упускать очки. Но если брать всю игру, «Локомотив» не заслужил победу», — сказал Газизов «СЭ».
«Локомотив» (17 очков) занимает второе место в РПЛ. «Динамо» (9) идет десятым в турнирной таблице.
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
|0
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|0-0
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4
|Спартак
|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Балтика
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|0-0
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7
|Динамо
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|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
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9
|Ахмат
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|0-0
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10
|Ростов
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|0-0
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11
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
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12
|Оренбург
|0
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|0-0
|0
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13
|Акрон
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
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|0
|0
|0-0
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15
|Родина
|0
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|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
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|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -