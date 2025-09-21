Газизов — о реакции «Локомотива» на судейство: «У «Динамо» тоже есть вопросы по работе ВАР. Но мы же молчим»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на судейство в матче 9-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Момент с нашим забитым голом? Это же не пенальти. Даже если это ошибка судьи, то она не настолько существенна. Мне кажется, что именно игра была ничейной. У нас тоже есть вопросы по работе ВАР, когда нам забили гол. В нашем понимании это вне игры. Но мы же молчим. Почему все концентрируются, что с фола на последних минутах забит гол? Потому что он на последних минутах? Я понимаю, «Локомотиву» тяжело упускать очки. Но если брать всю игру, «Локомотив» не заслужил победу», — сказал Газизов «СЭ».

«Локомотив» (17 очков) занимает второе место в РПЛ. «Динамо» (9) идет десятым в турнирной таблице.