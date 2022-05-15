Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

«Это татаро-башкирское дерби. Мы и «Рубин» будут подходить к этой игре с одним настроем — самым серьезным. Борьба за выживание, здесь все понятно. «Рубин» — очень серьезная команда с хорошими исполнителями. Все не так просто, будет влиять психология, настрой, физическая готовность. Бороться за выживание очень сложно», — сказал Газизов «СЭ».

Матч «Рубин» — «Уфа» пройдет 21 мая.

«Рубин» занимает 14-ю строчку в РПЛ (29 очков), «Уфа» — 15-я (27).