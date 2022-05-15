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Слуцкий: «Сегодня «Урал» был сильнее «Рубина» и выиграл по делу. Могу только поздравить соперника»

Слуцкий назвал заслуженным поражение «Рубина» в матче с «Уралом»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Урала» (0:3) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«У «Урала» сегодня получалось все, а у «Рубина» — ничего? Да, «Урал» был сильнее и выиграл по делу. Могу только поздравить соперника с заслуженной победой. В перерыве мы как всегда делали какие-то тактические поправки, потому что мы на каждую игру выходим с новой системой. Сегодня играли 4-4-2, потому что не было других вариантов из-за травм у Игнатьева и Мусаева. Замены мы сделали в тот момент, когда уже было сложно что-то изменить», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Слуцкий.

«Рубин» после поражения от «Урала» опустился на 14-е место с 29 очками в 29 матчах. В последнем, 30-м туре чемпионата России казанцам предстоит сыграть с «Уфой», которая идет на 15-й строчке с 27 очками в 29 играх.

В случае поражения от «Уфы» «Рубин» завершит сезон-2021/22 в зоне вылета из РПЛ.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
3:0
Рубин

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 0
15.05 14:00
Урал – Рубин
 3 : 0
15.05 16:30
Спартак – Зенит
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