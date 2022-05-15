Слуцкий: «Сегодня «Урал» был сильнее «Рубина» и выиграл по делу. Могу только поздравить соперника»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Урала» (0:3) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«У «Урала» сегодня получалось все, а у «Рубина» — ничего? Да, «Урал» был сильнее и выиграл по делу. Могу только поздравить соперника с заслуженной победой. В перерыве мы как всегда делали какие-то тактические поправки, потому что мы на каждую игру выходим с новой системой. Сегодня играли 4-4-2, потому что не было других вариантов из-за травм у Игнатьева и Мусаева. Замены мы сделали в тот момент, когда уже было сложно что-то изменить», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Слуцкий.

«Рубин» после поражения от «Урала» опустился на 14-е место с 29 очками в 29 матчах. В последнем, 30-м туре чемпионата России казанцам предстоит сыграть с «Уфой», которая идет на 15-й строчке с 27 очками в 29 играх.

В случае поражения от «Уфы» «Рубин» завершит сезон-2021/22 в зоне вылета из РПЛ.