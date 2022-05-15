Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Рубина» от «Урала» (0:3) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Если Слуцкий дальше продолжит работать с «Рубином», в следующем сезоне они вылетят из ФНЛ. Может быть, они просто все, включая руководство, получают удовольствие от этого. Есть разные люди. Кому-то нравится одно, кому-то — другое, а им нравится проигрывать, и Леониду Викторовичу, видимо, тоже. Команда играет плохо, тренер не справляется. Это очевидно всем, кроме руководства команды и самого Слуцкого, потому что тут надо уже давно уходить, это просто позорище. Причем они плохо играли еще с легионерами. Он неплохой тренер, но в очередной раз, к сожалению, у него не получилось», — сказал Губерниев «СЭ».

После 29 туров «Рубин» занимает 14-е место в таблице Тинькофф РПЛ, набрав 29 очков. «Урал» набрал 30 очков и покинул зону стыковых матчей, поднявшись на 12-е место. Команда Игоря Шалимова уже обезопасила себя от прямого вылета в ФНЛ.