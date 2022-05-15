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Губерниев — о поражении «Рубина»: «Это позорище! Если Слуцкий останется, они вылетят и из ФНЛ»

Губерниев назвал позорищем поражение «Рубина» от «Урала»
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Рубина» от «Урала» (0:3) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Если Слуцкий дальше продолжит работать с «Рубином», в следующем сезоне они вылетят из ФНЛ. Может быть, они просто все, включая руководство, получают удовольствие от этого. Есть разные люди. Кому-то нравится одно, кому-то — другое, а им нравится проигрывать, и Леониду Викторовичу, видимо, тоже. Команда играет плохо, тренер не справляется. Это очевидно всем, кроме руководства команды и самого Слуцкого, потому что тут надо уже давно уходить, это просто позорище. Причем они плохо играли еще с легионерами. Он неплохой тренер, но в очередной раз, к сожалению, у него не получилось», — сказал Губерниев «СЭ».

После 29 туров «Рубин» занимает 14-е место в таблице Тинькофф РПЛ, набрав 29 очков. «Урал» набрал 30 очков и покинул зону стыковых матчей, поднявшись на 12-е место. Команда Игоря Шалимова уже обезопасила себя от прямого вылета в ФНЛ.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Дмитрий Губерниев
Леонид Слуцкий
6
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 0
15.05 14:00
Урал – Рубин
 3 : 0
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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