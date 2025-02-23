Газизов: «Благодаря «Зениту» и «Спартаку» в РПЛ приезжают игроки высокого уровня»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов признался, что его не пугают траты «Зенита» и «Спартака» в зимнее трансферное окно.

«Пугают ли меня траты «Зенита» и «Спартака»? Вообще нет, даже не думал об этом. Они привозят в наш чемпионат качественных футболистов, которые повышают уровень лиги и футбола в целом. Радоваться надо, что игроки высокого уровня готовы ехать в Россию», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

После 18 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 39 очками. «Зенит» (39) располагается на второй позиции, уступая «быкам» по дополнительным показателям. Тройку сильнейших замыкает «Спартак» (37). Махачкалинская команда (17) идет на 11-й строчке.