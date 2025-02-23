Мостовой — о чемпионской гонке: «Не нужно списывать «Краснодар» со счетов из-за отсутствия трансферов»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями об участии «Краснодара» в чемпионской гонке сезона-2024/25.

«Конечно, «Краснодар» не нужно списывать со счетов из-за отсутствия трансферов. Они поборются за чемпионство, тем более что сейчас идут первыми. У них состав позволяет бороться за трофей в любом случае, только если не будет несколько травм подряд. Явного фаворита вообще пока нет, все станет ясно после первых пяти туров, наверное», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

После 18 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 39 очками. «Зенит» (39) располагается на второй позиции, уступая «быкам» по дополнительным показателям. Тройку сильнейших замыкает «Спартак» (37).