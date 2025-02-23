Дзюба может продолжить карьеру в «Кайрате»

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев заявил, что клуб рассматривает вариант с приобретением нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

Футболист выступает за тольяттинскую команду с сентября 2024 года. Его контракт с «Акроном» рассчитан до лета 2025-го.

«Я лично разговариваю с Дзюбой, мы беседуем. Давно друг друга знаем. Сейчас Артем хочет побить рекорд Александра Кержакова. Дальше будем беседовать. Мы на контакте, ждем Артема», — сказал Боранбаев в интервью «Кинопоиску».

В нынешнем сезоне 36-летний Дзюба провел 11 матчей за «Акрон» во всех турнирах, отметившись 3 забитыми мячами. Ему осталось забить два гола, чтобы превзойти рекорд Александра Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории России.