Газизов: «В офисе «Динамо» официального предложения по Пальцеву нет»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил «СЭ» на вопрос о будущем защитника Валентина Пальцева.

«Слухи на то и слухи. Смотрю за тренировкой — Пальцев тренируется. Интерес «Спартака», ЦСКА? Трансфер — дело такое... Ты можешь договориться на 99 процентов, но 1 может сыграть. Пока нет подписи, ни о чем сказать невозможно. В офисе «Динамо» официального предложения по футболисту Пальцеву нет», — сказал Газизов «СЭ».

В прошедшем сезоне 23-летний Пальцев провел 28 матчей. Контракт россиянина с клубом из Махачкалы действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.