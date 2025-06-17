Иранский футболист махачкалинского «Динамо» находится в безопасном месте: «Делаем все возможное для его возвращения»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил «СЭ» на вопрос о ситуации с иранским полузащитником Мохаммаджавадом Хоссейннеджадом.

Воздушное пространство Ирана закрыто с 13 июня из-за ударов по стране со стороны Израиля. Из-за этого футболист не смог вовремя отправиться на летние сборы махачкалинского «Динамо».

«Идут военные действия, ситуация сложная. Если так можно сказать, игрок находится в безопасном месте. Делаем все возможное, чтобы футболист вернулся в расположение команды», — сказал Газизов «СЭ».

Хоссейннеджад выступает за махачкалинское «Динамо» с августа 2024 года. В сезоне-2024/25 21-летний иранец забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 29 матчах за команду во всех турнирах.