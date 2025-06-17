Медведев заявил, что форвард «Рубина» Даку не перейдет в «Зенит»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не смог договориться с форвардом «Рубина» Мирлиндом Даку о переходе.

«Что значит трансфер Даку под угрозой срыва? Просто не удалось договориться с игроком и его представителем. Он не перейдет в «Зенит», — сказал Медведев ТАСС.

27-летний Даку выступает за «Рубин» с 2023 года. Ранее футболист выступал за хорватский «Осиек» и словенскую «Муру». За сборную Албании он провел 11 матчей, забив 1 гол. Участвовал в чемпионате Европы 2024 года.

В прошлом сезоне Даку сыграл 26 матчей за «Рубин» в чемпионате России и забил 15 голов.