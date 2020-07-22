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Шамиль Газизов: «Если Кокорин окажется в «Спартаке», то это хорошо»

22 июля 2020, 21:55
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о победе над «Рубином» (2:1) в заключительном туре чемпионата России, судействе и возможном трансфере Александра Кокорина.

— Последняя игра в сезоне всегда тяжелая, — заметил Газизов. — В принципе, больших турнирных задач ни мы, ни «Рубин» не решали. Сложный матч, вязкая игра. Но победа есть победа.

— В игре было целых три пенальти.

— Да. Значит, долги отдаются. Сейчас немного надо попраздновать победу. Хорошо, что закончили сезон на позитиве. Поблагодарил ребят за старание. Повторюсь: победа есть победа. Надо на этом сделать акцент. Через неделю уже собираемся и начнем готовиться к новому чемпионату.

— «Спартак» стал в итоге седьмым, но мог и установить антирекорд для себя.

— Важно, что мы избежали антирекорда. Все нюансы очень важны в футболе. Благодарен ребятам, что игроки сумели собраться и не «побить» прежнее антидостижение!

— Как вам в целом сегодня судейство?

— С судейством в этом сезоне будут еще очень долго разбираться. Надо работать в этом направлении. Но я не склонен комментировать в прессе работу арбитров. Победа есть победа.

— Позвольте один трансферный вопрос. Сегодня появилась информация, что «Спартак» в ближайшее время может сделать предложение Александру Кокорину.

— Отвечу так. Трансферы любят тишину. Александр Кокорин — классный игрок. Это всем понятно. Он усилит любую команду в РПЛ, да и не только. Если он окажется в «Спартаке», то это хорошо. (Виталий Айрапетов)

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