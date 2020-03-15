Шамиль Газизов: «Если чемпионат приостановят, провести еще одни сборы для «Уфы» будет финансово проблематично»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после ничьей в матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России против ЦСКА (0:0) подчеркнул, что перед тем, как высказать мнение по поводу дальнейшей судьбы турнира ему нужно выслушать мнение коллег. Розыгрыш РПЛ могут приостановить из-за эпидемии коронавируса. По этой же причине игра прошла при ограниченном количестве фанатов.

— Каково было играть при практически пустых трибунах?

— ЦСКА — это большой клуб с большим количеством болельщиков. Если бы сегодня не было ограничений — трибуны бы заполнились на три четверти. Это было бы более приятно для нас. Но такая ситуация происходит в мире. 17-го числа мы будем с коллегами принимать решение, продолжится ли чемпионат дальше или приостановим его и посмотрим, что будет происходить.

— Лично вы к какому решению склоняетесь?

— Для себя я его определил, но не хотел бы раньше времени озвучивать. Сегодня я очень долго разговаривал с Черчесовым, у него есть свое мнение. Так же я разговаривал со специалистами. Теперь мне бы хотелось обсудить ситуацию с коллегами, потому что мое мнение может быть неправильным. Сначала я послушаю, пообщаюсь с коллегами и после этого мы примем решение.

— Ваше мнение с Черчесовым совпадает?

— Станислав Саламович — человек с большой буквы и он сам скажет свое мнение. Было бы слишком легко сказать, что мое мнение совпадает с его. Я бы набрал плюсы для себя, но я так не скажу.

— Если чемпионат приостановят, команда уйдет в отпуск и вообще есть ли у вас планы на этот случай?

— У нас есть очень много вариантов, но пока не понятно, будет приостановка, или будем играть при пустых трибунах. Развитие событий может быть разным, поэтому я пока промолчу.

— Провести дополнительный сбор для вас не будет проблемой с финансовой точки зрения?

— Финансово это будет сложно. Дело в том, где мы будем проводить сборы. Если ехать в Сочи, то там, где мы проводим сборы, сейчас находится «Динамо». Через три дня туда заезжает «Локомотив». То есть там все занято. Наверное, нам придется тренироваться у себя дома.

— А в Краснодаре нет возможности это сделать?

— Мы будем обращаться к коллегам из Краснодара. Давайте дождемся 17-го числа и после этого будем решать. (Елена Григорьевская)