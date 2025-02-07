Шалимов поделился впечатлениями от матча Winline Зимнего Кубка РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча Winline Зимнего Кубка РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» (1:0).

«В этом турнире было три матча, в которых с первых минут у всех соперников выходили основные составы, и только у «Динамо» вышел, скажем так, смешанный. Из основы было три человека: Фомин, Нгамале и Карраскаль. По первому тайму удивил момент, когда бил штрафной Сперцян, — мяч после удара попал в штангу, Эдуард перебросил стенку. Если ты встал в стенку, будь готов к тому, чтобы защитить ворота. Если он не готов к тому, что мяч попадет в лицо или голову, надо ставить игрока помужественнее. А тут игра пусть на сборах, но это турнир, и мяч мог попасть в ворота именно из-за того, что Макаров отвернулся от мяча.

В первом тайме удивили моменты неорганизованности от «Динамо»: тот же Макаров и Маухуб неслись в одиночный прессинг по игроку, а команда не поддерживала, и момент, когда Карраскаль пошел в центре поля в дриблинг и мяч перехватили. Это показательные моменты по организации игры», — сказал Шалимов «РБ Спорт».

Сегодня состоятся очередные матчи Winline Зимнего Кубка РПЛ. «Ростов» сыграет с «Зенитом», «Динамо» встретится со «Спартаком».