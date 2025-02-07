«Зенит» победил «Ростов» в зимнем турнире клубов РПЛ

«Зенит» обыграл «Ростов» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ — 2:1.

У сине-бело-голубых голы забили Ильзат Ахметов и Лусиано Гонду. У ростовчан отметился Максим Радченко.

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 5 очков и занял первое место в группе 2, опередив ЦСКА (4 очка) и «Ростов» (0).

Команда Сергея Семака вышла в финал турнира и встретится с командой, занявшей первое место в группе 1, в которой играют «Спартак», «Динамо» (Москва) и «Краснодар».

Товарищеские матчи. Клубы

«Ростов» — «Зенит» — 1:2 (0:1)

Голы: Ахметов, 34 (0:1). Гонду, 85 (0:2). Радченко, 89 (1:2).

«Ростов»: Ятимов, Осипенко (Радченко, 74), Поярков (Мелехин, 46), Вахания, Сако (Кучаев, 46), Глебов (Сутормин, 74), Щетинин (Лангович, 46), Комаров (Шанталий, 74), Мохебби (Петров, 86), Комличенко (Голенков, 74), Роналдо (Титов, 74).

«Зенит»: Латышонок, Чистяков (Дуглас Сантос, 46), Горшков (Дркушич, 46), Алип (Нино, 46), Родригао (Глушенков, 46), Эракович (Барриос, 46), Лобов (Вендел, 46), Ерохин (Кассьерра, 46), Ахметов (Луис Энрике, 46), Мостовой (Гонду, 46), Соболев (Мантуан, 46).

Предупреждения: Щетинин, 33. Петров, 90+2.

7 февраля. Абу-Даби. Стадион «Al Nahyan Stadium».