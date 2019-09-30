Шалимов не верит, что «Спартак» может возглавить иностранный тренер

Бывший игрок «Спартака» Игорь Шалимов — об отставке Олега Кононова с поста главного тренера красно-белых. Он считает, что следующим тренером станет специалист с российским паспортом.

— Отдельно хотел бы сказать об Олеге Кононове. К сожалению, все шло к его отставке, — сказал Шалимов. — Игры не было, просвета не было. Мое заявление по поводу слов Олега в той памятной истории не касалось тренерства. Свое мнение о нем как о тренере не высказывал в обзорах, не стану этого делать и сейчас. Что касается будущего, то здесь есть принципиальный момент — есть ли решение-2020 по лету. Если решение принято, то надо прожить определенный период, и до лета надо найти специалиста, который попытается выправить ситуацию в таких условиях, и если выправит, получит шанс остаться, пусть он и небольшой. Кого выберут, не знаю, но в иностранца не верю — с надеждой поработать до лета 7 месяцев классных специалистов не найти. (Сергей Егоров)

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