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Шалимов назвал причины поражения «Урала» в матче со «Спартаком»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России (1:3).

«Расстроены, конечно, мы поражением, но так сложился первый тайм, — приводит слова Шалимова пресс-служба клуба. — Голы с углового, со стандарта, конечно, ломают игру. Понятно, они дают преимущество сопернику, который начинает играть на просторе, а в этом «Спартак» силен. Усложнили себе сами жизнь. «Спартак» остро сыграл впереди и, в принципе, забили почти все моменты, которые имели. У нас были удары из-за штрафной, но мы не попали.

Но в перерыве мы спокойно поговорили и подкорректировали игру. Задача была «не развалиться» во втором тайме, а «развалиться» — это пропустить четвертый мяч. А чтобы мы вернулись в игру нам надо было забивать, и мы забили. Сейчас важно обращать внимание на наше качество игры и, конечно, нужен был результат. Я не скажу, что мы плохо играли. «Спартак» — молодцы. Комплимент им. Наши ребята старались, но москвичи «выжали» все, что могли в первом тайме. Мы очень осложнили себе ситуацию после первого пропущенного мяча».

У «Урала» 27 очков и 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» набрал 37 очков и поднялся на 8-е место.

Источник: https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/igor-shalimov-my-byomsya-u-nas-ostalos-dve-vazhnejshie-igry-i-v-nih-vsyo-reshitsya

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30%

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Игорь Шалимов
Футбол
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2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
9
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
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 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
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 Химки 27 6 11 10 31-43 29
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 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
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15
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