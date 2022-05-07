Шалимов назвал причины поражения «Урала» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России (1:3).

«Расстроены, конечно, мы поражением, но так сложился первый тайм, — приводит слова Шалимова пресс-служба клуба. — Голы с углового, со стандарта, конечно, ломают игру. Понятно, они дают преимущество сопернику, который начинает играть на просторе, а в этом «Спартак» силен. Усложнили себе сами жизнь. «Спартак» остро сыграл впереди и, в принципе, забили почти все моменты, которые имели. У нас были удары из-за штрафной, но мы не попали.

Но в перерыве мы спокойно поговорили и подкорректировали игру. Задача была «не развалиться» во втором тайме, а «развалиться» — это пропустить четвертый мяч. А чтобы мы вернулись в игру нам надо было забивать, и мы забили. Сейчас важно обращать внимание на наше качество игры и, конечно, нужен был результат. Я не скажу, что мы плохо играли. «Спартак» — молодцы. Комплимент им. Наши ребята старались, но москвичи «выжали» все, что могли в первом тайме. Мы очень осложнили себе ситуацию после первого пропущенного мяча».

У «Урала» 27 очков и 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» набрал 37 очков и поднялся на 8-е место.