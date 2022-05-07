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Сегодня, 17:35

Ваноли остался доволен игрой «Спартака» в матче с «Уралом»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли отметил игру своих футболистов в атаке в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России с «Уралом» (3:1)

«Первый тайм мы провели отлично, качественная игра впереди позволила нам создавать моменты, четыре защитника сегодня тоже сыграли хорошо, хотя не так много тренировали эту схему. Второй тайм начали мы тоже неплохо: единственное, мы испытывали определенные трудности при владении мячом.

Что касается замен, мы поменяли Квинси Промеса, поменяли Виктора Мозеса — это было обусловлено тем, что и Квинси, и Виктор недавно вернулись после травм, и они еще были не готовы проводить весь матч. В целом могу сказать, что я благодарен своим футболистам за сегодняшнюю игру.

У нас отличные, качественные футболисты, и сегодня нам нужно было проявить смелость, характер, чтобы использовать четыре игрока впереди. Помимо тех, кто был на поле, у нас также были и Зелимхан Бакаев, и Михаил Игнатов, которые могут хорошо прибавить в атаке. Во втором тайме нам не хватало компактности, именно поэтому мы перешли на схему с пятью защитниками, чтобы усилить действия в нашей обороне», — цитирует Ваноли ТАСС.

«Спартак» в следующем туре дома сыграет с петербургским «Зенитом» 15 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/14572285

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ФК Спартак (Москва)
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4
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