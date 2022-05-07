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Сегодня, 17:38

Ваноли рассказал о состоянии травмированного Зобнина

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о состоянии полузащитника Романа Зобнина, который был заменен на 82-й минуте матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (3:1).

«Он почувствовал боль во время матча, поэтому мы вынуждены были его заменить», — цитирует Ваноли ТАСС.

В следующем матче команда Игоря Шалимова в рамках 29-го тура сыграет против «Рубина» на своем поле. Встреча пройдет 15 мая.

«Спартак» в этот же день ждет принципиальный матч против «Зенита» в Москве.

Отметим, что также на неделе красно-белые проведут полуфинал БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея».

Источник: https://tass.ru/sport

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Паоло Ваноли
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
9
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Матео Кассьерра

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 11
П
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Зенит

 7
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Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 16 1 4
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Краснодар

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