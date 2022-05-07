Ваноли рассказал о состоянии травмированного Зобнина

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о состоянии полузащитника Романа Зобнина, который был заменен на 82-й минуте матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (3:1).

«Он почувствовал боль во время матча, поэтому мы вынуждены были его заменить», — цитирует Ваноли ТАСС.

В следующем матче команда Игоря Шалимова в рамках 29-го тура сыграет против «Рубина» на своем поле. Встреча пройдет 15 мая.

«Спартак» в этот же день ждет принципиальный матч против «Зенита» в Москве.

Отметим, что также на неделе красно-белые проведут полуфинал БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея».