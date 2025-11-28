Экс-полузащитник ЦСКА Пьянич может стать футбольным агентом

Бывший полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич завершает игровую карьеру и намерен стать футбольным агентом, сообщает TMW.

По данным источника, 35-летний футболист не планирует возобновлять карьеру после ухода из ЦСКА прошлым летом. Клуб объявил об уходе Пьянича по истечении срока действия контракта 24 июня.

Последние месяцы экс-игрок «Ювентуса» и «Барселоны» живет с семьей в Дубае и учится для получения лицензии футбольного агента.

Вместе с армейцами Пьянич стал обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны.