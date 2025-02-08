Сесар Навас: «Цена на Луиса Энрике быстро стала неподъемной для «Рубина»

Бывший игрок и скаут «Рубина» Сесар Навас рассказал, что казанский клуб следил за бразильцем Луисом Энрике, который этой зимой перешел в «Зенит».

«Когда Луис Энрике был игроком «Бетиса», я работал скаутом казанского «Рубина». Помню Энрике, когда он еще играл за «Флуминенсе». До того как он подписал контракт с «Бетисом», мы следили за ним, как и за многими другими футболистами. Однако его цена быстро стала неподъемной для казанского «Рубина».

Это игрок, который благодаря своим физическим и техническим данным окажет большое влияние на чемпионат России. Как только Энрике адаптируется к русской культуре и футболу, то он станет творцом перемен и принесет много радости болельщикам «Зенита», — цитирует Metaratings.ru Наваса.