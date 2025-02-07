Кузнецов: «Селихов еще не сказал свое последнее слово в РПЛ»
Экс-тренер вратарей «Спартака» Василий Кузнецов высказался об уходе Александра Селихова из московского клуба.
«Травмы помешали Саше полностью себя реализовать как вратаря. Первую игру за «Спартак» он сыграл в мае 2017 года против «Амкара», а сотый матч сыграл только в октябре 2024 года. За практически восемь с лишним лет 100 матчей — это не так много, он очень много матчей пропустил из-за травм. Селихов не сказал еще своего последнего слова, по крайней мере в нашей лиге. Это очень сильный вратарь, и я искренне желаю, чтобы этот период без команды у него не затянулся, и он нашел себе клуб.
По своему потенциалу Саша мог стать таким же важным вратарем для российского футбола, как и Акинфеев, но здесь ключевое слово «мог». Значит, что-то помешало, что-то пошло не так, те же травмы могли сказаться. У нас много талантливых вратарей, но не каждый может стать таким же важным для российского футбола, как Игорь Акинфеев, потому что он такой один», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.
Селихов является воспитанником академии «Спартака». 30-летний голкипер провел за красно-белых 102 матча, 30 из которых «на ноль», а также пропустил 117 мячей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5