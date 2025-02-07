Кузнецов: «Селихов еще не сказал свое последнее слово в РПЛ»

Экс-тренер вратарей «Спартака» Василий Кузнецов высказался об уходе Александра Селихова из московского клуба.

«Травмы помешали Саше полностью себя реализовать как вратаря. Первую игру за «Спартак» он сыграл в мае 2017 года против «Амкара», а сотый матч сыграл только в октябре 2024 года. За практически восемь с лишним лет 100 матчей — это не так много, он очень много матчей пропустил из-за травм. Селихов не сказал еще своего последнего слова, по крайней мере в нашей лиге. Это очень сильный вратарь, и я искренне желаю, чтобы этот период без команды у него не затянулся, и он нашел себе клуб.

По своему потенциалу Саша мог стать таким же важным вратарем для российского футбола, как и Акинфеев, но здесь ключевое слово «мог». Значит, что-то помешало, что-то пошло не так, те же травмы могли сказаться. У нас много талантливых вратарей, но не каждый может стать таким же важным для российского футбола, как Игорь Акинфеев, потому что он такой один», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

Селихов является воспитанником академии «Спартака». 30-летний голкипер провел за красно-белых 102 матча, 30 из которых «на ноль», а также пропустил 117 мячей.