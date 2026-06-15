Плющенко-младший назвал Францию главным фаворитом ЧМ-2026: «Невероятно крутой состав»

13-летний фигурист Александр Плющенко, выступавший в медиафутболе, в колонке для «СЭ» дал прогноз на чемпионат мира-2026 и назвал сборную Франции главным претендентом на победу.

— Главный фаворит? Для меня — Франция. Невероятно крутой состав: в защите ребята, которые умеют забегать вперед в атаке, Эрнандес и Кунде, а в центре — идеально подходящие для этой позиции люди: Конате, Салиба, Упамекано. Там много людей, которые давно играют в сборной, знают друг друга. Ну и невероятная атака — Барколя, Дембеле, Олисе, Мбаппе, Дуэ. Все сейчас в прайме, и половина из них играет в клубе, который выиграл две Лиги чемпионов. Мбаппе — главный фаворит в борьбе за звание лучшего игрока, но отталкиваться будут от участников финала и того, кто больше всех забьет, — написал Александр Плющенко в колонке для «СЭ».

Франция сыграет на ЧМ-2026 в группе I. Ее соперниками станут Сенегал, Ирак и Норвегия. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места».

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