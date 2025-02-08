Гаджиев: «Для «Динамо» важно, чтобы был хороший игрок по соотношению цены и качества»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о возможном подписании полузащитника «Кайзерслаутерна» Афиза Арему.

«В нашем футбольном мире может быть все. Сбудется это или нет, никто не знает. Мы просто смотрим игроков. Смотрим там, где не потеряем деньги. Важно, чтобы был хороший игрок по соотношению цены и качества», — цитирует Legalbet Гаджиева.

Арему в 2023 году перешел в «Кайзерслаутерн». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего нигерийца в 600 тысяч евро.