Япония ушла от поражения в концовке матча с Нидерландами на чемпионате мира

Сборная Японии в американском Арлингтоне сыграла вничью со сборной Нидерландов в матче 1-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира — 2:2.

Нидерланды дважды выходили вперед после голов защитника Виргила ван Дейка (на 51-й) и нападающего Крисенсио Саммервилла (на 64-й). Японцы забивали ответные голы на 57-й и 88-й минутах — отличились форвард Кейто Накамура и полузащитник Даити Камада соответственно.

«СЭ» вел онлайн-трансляцию матча.

Сборная Японии с 1 очком занимает первое место в таблице группы F. Нидерланды с 1 очком идут на втором месте.

Во 2-м туре групповой стадии Япония 21 июня сыграет с Тунисом. Нидерланды 20 июня встретятся со Швецией.

Чемпионат мира. Группа F.

14 июня, 23:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

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