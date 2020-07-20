Главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил «СЭ», что в следующем сезоне команда будет играть в премьер-лиге. Кроме того, он пригласил губернатора Московской области Андрея Воробьева посетить базу «Химок» накануне финала Олимп-Кубка России против «Зенита».

— У вас есть понимание, где все-таки будут играть «Химки» в следующем сезоне?

— Я сегодня вечером разговаривал с министром физической культуры и спорта Московской области. Попросил уже внести ясность, потому что в СМИ все время появляется противоречивая информация. Задал ему конкретный вопрос: «Могу ли я завтра ребятам объявить, что мы играем в премьер-лиге?». Он ответил: «Да!». Поэтому, считаю, что данная тема уже закрыта.

Кроме того, пользуясь случаем, хочу от своего имени и от имени футболистов через «Спорт-Экспресс» пригласить губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева посетить базу команды в Кратове. Мы до 24 июля готовимся к важнейшему матчу против «Зенита». Просим его ненадолго приехать к нам. Это дало бы игрокам и мне лично дополнительный стимул перед финалом Кубка России. (Виталий Айрапетов)