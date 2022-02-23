Казарцев: «Федотов? Поливать дерьмом коллег ни в коем случае не буду»

Арбитр Василий Казарцев в интервью «СЭ» прокомментировал высказывания бывшего судьи Игоря Федотова в свой адрес.

— Бывший судья Игорь Федотов, который ведет свой блог, говорил: «Молодец Хачатурянц — всех отстранил, осталось только Казарцева. Непонятно, кто его двигает».

— Федотов? Бывший судья? Не помню такого. Бывшие судьи так себя не ведут.

— Не смотрите его эфиры?