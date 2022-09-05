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5 сентября, 12:45

Сергей Юран: «Промес выпал из игры с «Зенитом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран оценил игру Квинси Промеса в матче с «Зенитом» (1:2) в 8-м туре РПЛ.

— Что не понравилось в игре красно-белых?

— Очевидно, что проваливался правый фланг. Не знаю, почему на это не отреагировал тренерский штаб. В первом тайме Мостовой там гулял, бил...

— Кого бы выделили в составе москвичей, помимо Соболева?

— Джикия в целом сыграл на своем уровне.

— Как вам игра Промеса?

— Он-то как раз обладает опытом. И в таких матчах должен быть активнее. Да, мог сравнять счет. Но в целом выпал из игры.

— Мог ли «Спартак» обыграть «Зенит»?

— Наверное, нужно было играть против питерцев более сдержанно. Мартинс — опорник, но был сдвинут вправо. Не совсем его позиция. Не хватило еще одного футболиста оборонительного плана. Раз у Игнатова игра не пошла, значит, надо было, наверное, выпускать исполнителя более разрушительного амплуа. Играть против «Зенита» в три нападающих... Ну, не знаю. Надо реально смотреть на вещи. Нужно все же отталкиваться от уровня своих подопечных и учитывать силу соперника. А так на выходе что мы получили?

— Что?

— И игра невнятная, и минус три очка. Мне кажется, против такого «Зенита», который превышает всех в классе в нашей лиге, нужно было сыграть прагматичнее.

Роман Зобнин и&nbsp;Вендел. «Слава богу, что «Спартак» проиграл с таким счетом». Юран — о матче с «Зенитом» и «Химках»

Квинси Промес
Сергей Юран
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
6
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
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 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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4.09 20:00
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 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

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П
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