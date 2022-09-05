Бояринцев: «Гол Мостового висит на обороне «Спартака». Никто даже накрывать его не пошел»

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился своими впечатлениями от матча красно-белых с «Зенитом» (1:2) в 8-м туре чемпионата России.

«У «Зенита» было преимущество, сколько моментов неиспользованных. «Спартаку» было тяжело выходить из-под прессинга, совершали много ошибок. Петербуржцы могли наказывать за все это. Москвичам удалось забить, здорово Соболев сыграл в том эпизоде, но затем соперник забрал игру в свои руки. Было понятно, что во втором тайме «Зенит» побежит отыгрываться, а вот у «Спартака» в атаке мало что получалось.

Мостовой прекрасно действовал весь матч, навязывал свою игру. Он в первом тайме пробил несколько раз очень опасно, а его мяч... Никто даже накрывать его не пошел. Этот мяч висит на обороне «Спартака», — приводит слова Бояринцева Betonmobile.ru.

«Зенит» находится на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 20 очков. «Спартак» с 16-ю очками занимает пятое место.