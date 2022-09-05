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5 сентября, 12:43

Бояринцев: «Гол Мостового висит на обороне «Спартака». Никто даже накрывать его не пошел»

Бояринцев прокомментировал победный гол Мостового в матче со «Спартаком»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился своими впечатлениями от матча красно-белых с «Зенитом» (1:2) в 8-м туре чемпионата России.

«У «Зенита» было преимущество, сколько моментов неиспользованных. «Спартаку» было тяжело выходить из-под прессинга, совершали много ошибок. Петербуржцы могли наказывать за все это. Москвичам удалось забить, здорово Соболев сыграл в том эпизоде, но затем соперник забрал игру в свои руки. Было понятно, что во втором тайме «Зенит» побежит отыгрываться, а вот у «Спартака» в атаке мало что получалось.

Мостовой прекрасно действовал весь матч, навязывал свою игру. Он в первом тайме пробил несколько раз очень опасно, а его мяч... Никто даже накрывать его не пошел. Этот мяч висит на обороне «Спартака», — приводит слова Бояринцева Betonmobile.ru.

«Зенит» находится на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 20 очков. «Спартак» с 16-ю очками занимает пятое место.

Источник: https://betonmobile.ru/denis-boyarintsev-byilo-ponyatno-chto-vo-vtorom-tayme-zenit-pobezhit-otyigryivatsya
Андрей Мостовой
Денис Бояринцев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
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Михайло Баньяц

Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

 7 1 2
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Локомотив

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