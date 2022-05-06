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«Химки» оштрафованы на 200 000 рублей за необеспечение безопасности на стадионе

Георгий Скобликов
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по матчу 27-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Уфа» (1:1).

За появление на футбольном поле постороннего лица после матча «Химки» оштрафованы на 20 000 рублей.

Также глава КДК РФС Артур Григорьянц высказался о ситуации с гендиректором «Химок» Владимиром Габуловым.

«После окончания матча гендир «Химок» Габулов без разрешения делегата матча вошел в судейскую комнату и бурно высказывал свое недовольство по судейству без нецензурных выражений в присутствии делегата матча. Запись имеется и в протоколе матча Левникова. Физических воздействий и нецензурной лексики не было.

У Габулова не было права заходить в судейскую комнату. Рассмотрен вопрос обеспечения безопасности. По данному вопросу от «Химок» никто не присутствовал. Делегат сказал, что один из сотрудников по безопасности вошел в делегатскую, судейскую, вошел в судейскую комнату. Принято решение: за необеспечение безопасности на стадионе, нарушение регламента Тинькофф РПЛ оштрафовать «Химки» на 200 000 рублей и обязать провести ФК «Химки» один домашний матч на нейтральном стадионе в другом городе условно. Испытательный срок — 2 года", — сказал Григорьянц.

Владимир Габулов
Футбол
ФК Химки
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
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Крылья Советов

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Реми Кабелла

Краснодар

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Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

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 22 1 4
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