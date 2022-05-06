«Химки» оштрафованы на 200 000 рублей за необеспечение безопасности на стадионе

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по матчу 27-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Уфа» (1:1).

За появление на футбольном поле постороннего лица после матча «Химки» оштрафованы на 20 000 рублей.

Также глава КДК РФС Артур Григорьянц высказался о ситуации с гендиректором «Химок» Владимиром Габуловым.

«После окончания матча гендир «Химок» Габулов без разрешения делегата матча вошел в судейскую комнату и бурно высказывал свое недовольство по судейству без нецензурных выражений в присутствии делегата матча. Запись имеется и в протоколе матча Левникова. Физических воздействий и нецензурной лексики не было.

У Габулова не было права заходить в судейскую комнату. Рассмотрен вопрос обеспечения безопасности. По данному вопросу от «Химок» никто не присутствовал. Делегат сказал, что один из сотрудников по безопасности вошел в делегатскую, судейскую, вошел в судейскую комнату. Принято решение: за необеспечение безопасности на стадионе, нарушение регламента Тинькофф РПЛ оштрафовать «Химки» на 200 000 рублей и обязать провести ФК «Химки» один домашний матч на нейтральном стадионе в другом городе условно. Испытательный срок — 2 года", — сказал Григорьянц.