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Сергей Степашин: «С такой игрой «Динамо» может попасть в топ-3»

22:09
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу бело-голубых над ЦСКА (2:1) в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ.

— Могли забить еще. Команда реализует свои задачи, команда играет хорошо. Я думаю, Валерию Карпину понравилось. Особенно... не буду говорить.

— «Динамо» претендент на чемпионство?

— Подождите, еще рано. Пройдет первый круг — будем смотреть. С такой игрой можем попасть в топ-3. Для меня это очевидно.

— Оцените игру Макарова.

— Вы сами видели. Хорошо вышел, прекрасный удар, видит поле. Все по делу. Думаю, в центре поля будут Захарян и Тюкавин. А правый фланг уже работает.

— Усиление еще нужно?

— Оно будет.

После победы над ЦСКА «Динамо» вышло на третью строчку в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. На счету бело-голубых 9 очков в 3 матчах, команда уступает лидирующему «Зениту» и идущему на втором месте «Рубину» по разнице забитых и пропущенных мячей.

Динамо — ЦСКА

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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