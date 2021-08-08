«Рубин» — «Ахмат»: что проверяли ВАР, если гол гостей был забит после свистка судьи?
22:11
На 74-й минуте матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Ахмат» видеоарбитры Игорь Панин и Валентин Мурашов стали проводить проверку ситуации, связанной со взятием ворот казанской команды. На самом деле проверять там что-либо было поздно: мяч залетел в сетку после свистка судьи Павла Кукуяна, который зафиксировал фол со стороны одного из игроков гостей и остановил игру. Даже если бы в том эпизоде он совершил бы какую-либо ошибку, засчитать гол было бы невозможно.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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