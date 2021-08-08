На 74-й минуте матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Ахмат» видеоарбитры Игорь Панин и Валентин Мурашов стали проводить проверку ситуации, связанной со взятием ворот казанской команды. На самом деле проверять там что-либо было поздно: мяч залетел в сетку после свистка судьи Павла Кукуяна, который зафиксировал фол со стороны одного из игроков гостей и остановил игру. Даже если бы в том эпизоде он совершил бы какую-либо ошибку, засчитать гол было бы невозможно.