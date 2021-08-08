Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА проиграл четыре гостевые игры в РПЛ подряд впервые с 2000 года

22:08
Теги:

Футболисты московского «Динамо» обыграли ЦСКА со счетом 2:1 в матче третьего тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла на «ВТБ Арене».

ЦСКА проиграл четыре гостевые игры в РПЛ подряд впервые с 2000 года. Армейцы также впервые в истории проиграли пять матчей подряд против московских команд.

Армейцы шестой год подряд не могут победить «Динамо» на выезде в премьер-лиге. Последний раз ЦСКА одержал гостевую победу 4 октября 2015 года (2:0).

Динамо — ЦСКА

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Главный судья по художественной гимнастике на проигранной Олимпиаде — русская. Как Наталья Кузьмина заняла этот пост
В Госдуме поблагодарили японцев за поддержку российских спортсменок в художественной гимнастике
Судьи в Токио придерживали россиян? Вспоминаем все такие скандалы Олимпиады-2020
«Рубин» — «Ахмат»: Кукуян сначала все сделал правильно. Зачем вмешался ВАР и все испортил? Вратарь удален ошибочно
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр