Футболисты московского «Динамо» обыграли ЦСКА со счетом 2:1 в матче третьего тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла на «ВТБ Арене».

ЦСКА проиграл четыре гостевые игры в РПЛ подряд впервые с 2000 года. Армейцы также впервые в истории проиграли пять матчей подряд против московских команд.

4 — ЦСКА проиграл четыре гостевые игры в РПЛ подряд впервые с 2000 года. Армейцы также впервые в истории проиграли пять матчей подряд против московских команд. Удручающе.#ТинькоффРПЛ #ДинамоЦСКА pic.twitter.com/NRIOCijW36 — OptaIvan (@OptaIvan) August 8, 2021

Армейцы шестой год подряд не могут победить «Динамо» на выезде в премьер-лиге. Последний раз ЦСКА одержал гостевую победу 4 октября 2015 года (2:0).