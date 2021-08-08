ЦСКА проиграл четыре гостевые игры в РПЛ подряд впервые с 2000 года
22:08
Футболисты московского «Динамо» обыграли ЦСКА со счетом 2:1 в матче третьего тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла на «ВТБ Арене».
ЦСКА проиграл четыре гостевые игры в РПЛ подряд впервые с 2000 года. Армейцы также впервые в истории проиграли пять матчей подряд против московских команд.
Армейцы шестой год подряд не могут победить «Динамо» на выезде в премьер-лиге. Последний раз ЦСКА одержал гостевую победу 4 октября 2015 года (2:0).
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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