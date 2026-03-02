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2 марта, 12:00

Силкин: «Кураньи — суперпрофессионал и режимщик. А Воронин — вольный казак...»

Александр Кружков
Обозреватель

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в интервью «СЭ» объяснил, почему внезапно разладилась игра бело-голубых в 2012 году.

— Объясните, почему ваша команда настолько быстро увяла? Что бы вы изменили, если бы был шанс отмотать все назад?

— Во-первых, усилил бы центр обороны. Когда мяч летает по твоей штрафной через головы защитников, за это рано или поздно накажут. Мы искали высокого, мощного парня, за 190, полезного при стандартах. Взяли игрока сборной Хорватии Шильденфельда, но он не потянул.

Во-вторых, нам нужен был более надежный вратарь, чем Шунин. Но это я понял лишь время спустя.

В-третьих, сказался фактор Воронина. Кураньи до моего назначения был на поле словно отрезанный ломоть. В одиночестве на острие. Мяч просто пуляли в его сторону, никакого подбора. Если плотно прихватывали, сделать ничего не мог. А я передвинул в эту зону Андрея — и он как паровоз потащил за собой команду. Забивал, отдавал, стал любимцем болельщиков.

К сожалению, потом запал ушел. То ли возраст повлиял, то ли снизил к себе требования. Это Кураньи — суперпрофессионал и режимщик. А Воронин — вольный казак...

Ну и, наконец, главное. В «Динамо» меня не все поддерживали. Тогда там было много руководителей, каждый в команду совал нос. Говорили одно, а делали совершенно другое. Отсюда претензии, распри. Да и ведущие игроки приложили руку. Они привыкли общаться с начальством напрямую, через голову тренера. Вы же понимаете, к чему это приводит? Ты не включил футболиста в основу, ему звонит кто-то из клубных боссов. Слышит: «Тренировки — говно, тренер — клоун». Что еще тот может сказать? И начинается брожение. 11 человек выходят на поле, а остальные — обиженные да молодежь.

Сергей Силкин.Сергей Силкин: «Динамо» для меня — дом родной. Но сейчас с ним ничего, кроме воспоминаний, не связывает»

Силкин тренировал «Динамо» с 2011 по 2012 год.

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Андрей Воронин
Кевин Кураньи
Сергей Силкин
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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