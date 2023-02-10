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Сегодня, 13:23

«Спартак» рассматривает вариант с арендой Классена

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В «Спартаке» рассматривают вариант с уходом в аренду 22-летнего защитника Леона Классена, имеющего российское гражданство, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в клубе считают, что футболисту нужно иметь больше игровой практики. По этой причине до конца зимнего трансферного окна Классен может покинуть «Спартак» на правах аренды без опции обязательного выкупа. Отмечается, что у клуба пока есть сомнения в этом решении из-за возможной потери в глубине состава.

Классен выступает за «Спартак» с января 2022 года после перехода из «Тироля». На счету игрока 15 матчей без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 600 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-rassmatrivaet-variant-s-arendoi-zashitnika-klassena-226734/
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ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
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