«Спартак» рассматривает вариант с арендой Классена

В «Спартаке» рассматривают вариант с уходом в аренду 22-летнего защитника Леона Классена, имеющего российское гражданство, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в клубе считают, что футболисту нужно иметь больше игровой практики. По этой причине до конца зимнего трансферного окна Классен может покинуть «Спартак» на правах аренды без опции обязательного выкупа. Отмечается, что у клуба пока есть сомнения в этом решении из-за возможной потери в глубине состава.

Классен выступает за «Спартак» с января 2022 года после перехода из «Тироля». На счету игрока 15 матчей без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 600 тысяч евро.