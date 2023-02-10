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10 февраля, 20:59

Кураньи считает, что через пару лет Кокорин может вернуться в Россию

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи, выступавший вместе с форвардом Александром Кокориным, поделился мнением о том, стоит ли ждать возвращение игрока «Ариса» в Россию.

«Ждать возвращения Александра в Россию? Да, возможно. Не сейчас, но через пару лет Кокорин может вернуться в Россию», — приводит слова Кураньи Sport24.

31-летний Кокорин выступает за «Арис» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за кипрский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Источник: Sport24
Александр Кокорин
Кевин Кураньи
ФК Арис (Лимасол)
4
7
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 - : -
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