Кураньи считает, что через пару лет Кокорин может вернуться в Россию
Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи, выступавший вместе с форвардом Александром Кокориным, поделился мнением о том, стоит ли ждать возвращение игрока «Ариса» в Россию.
«Ждать возвращения Александра в Россию? Да, возможно. Не сейчас, но через пару лет Кокорин может вернуться в Россию», — приводит слова Кураньи Sport24.
31-летний Кокорин выступает за «Арис» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за кипрский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Источник: Sport24
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|5
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|35
|
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|5
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|29
|
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|
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|
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|7
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|
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|4
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|
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|10
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|13
|
14
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|4
|10
|20-34
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|
15
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|17
|3
|3
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|16-36
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
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Факел
|16
|1
|3
|
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Торпедо М
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