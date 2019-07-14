Сергей Семак: "Зенит" будет работать, чтобы выглядеть лучше в следующем матче"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Тамбовом" в матче 1-го тура премьер-лиги (2:1) заявил, что его команда постарается выглядеть лучше в следующей игре.

– Настрой сыграл свою роль. Мы очень удачно забили быстрые мячи, – сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер". – Оставалось лишь забить третий и допустить уверенную победу, но мы пропустили мяч. Любая ошибка влияет на игру, появляется нервозность. Будем прибавлять, сыгрываться и работать, чтобы в следующем матче выглядеть лучше.

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