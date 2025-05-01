Тюкавин: «Роналду и Кокорин — мои кумиры»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своих футбольных кумирах.

«Я уже много раз говорил, что мои кумиры — это Криштиану Роналду и Саша Кокорин, я прямо очень внимательно следил за каждой публикацией о них, за каждой фоткой. Просто вот нравились оба, и все», — рассказал Тюкавин «РБ Спорт».

Тюкавин добавил, что за Криштиану сейчас следит меньше, потому что тот уехал в «Аль-Наср» заканчивать карьеру и это не особо интересно. При этом, по его словам, Кокорин, можно сказать, только начал, так что за его выступлениями он продолжает наблюдать.

В матче 19-го тура РПЛ против «Ростова», который завершился со счетом 1:1, Тюкавин получил травму. У нападающего диагностировали субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. После этого футболист перенес операцию. По предварительным оценкам, восстановление займет около шести месяцев.