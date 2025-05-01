Футбол
1 мая, 09:35

Тюкавин: «Роналду и Кокорин — мои кумиры»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своих футбольных кумирах.

«Я уже много раз говорил, что мои кумиры — это Криштиану Роналду и Саша Кокорин, я прямо очень внимательно следил за каждой публикацией о них, за каждой фоткой. Просто вот нравились оба, и все», — рассказал Тюкавин «РБ Спорт».

Тюкавин добавил, что за Криштиану сейчас следит меньше, потому что тот уехал в «Аль-Наср» заканчивать карьеру и это не особо интересно. При этом, по его словам, Кокорин, можно сказать, только начал, так что за его выступлениями он продолжает наблюдать.

В матче 19-го тура РПЛ против «Ростова», который завершился со счетом 1:1, Тюкавин получил травму. У нападающего диагностировали субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. После этого футболист перенес операцию. По предварительным оценкам, восстановление займет около шести месяцев.

Источник: «РБ Спорт»
  • Soliton Оренбург

    ого! вот это коктейль

    05.05.2025

  • Штрафбат

    "Гомер, Мильтон и Паниковский" (с)! Но тут даже без Мильтона обошлось. Это как если бы музыкант сказал: "Мои кумиры - это Лючано Паваротти и Влад Топалов". Это как если бы актёр сказал: "Мои кумиры - это Ал Пачино и Владимир Конкин". Это как если бы писатель сказал: "Мои кумиры - Уильям Шекспир и Ольга Бузова".

    03.05.2025

  • GeoMaS

    С Роналду понятно, а Кокорин - как "человек, умеющий жить"?

    01.05.2025

  • руслан магомедов

    тюкавин и тонкий стеб!!!!!

    01.05.2025

  • руслан магомедов

    Пьедестал, который строили тюкавуну был и есть гнилой. кукара его хирой что дальше. Сядешь и ты , все сбудется. Главное желай этого.!!!! гандилкин ты тюкавин.

    01.05.2025

  • Spacewalker

    Ну по крайней мере насчёт Кокорина на мой взгляд это тонкий стёб, про то что тот только начал:wink:

    01.05.2025

  • За спорт!

    Сезон потерян из-за травмы.

    01.05.2025

  • Gordon

    Жаль. Адекватный талантливый парень, а такие кумиры.

    01.05.2025

  • mikeV

    Да, про Кокорина было много публикаций одно время!

    01.05.2025

  • Highlander

    Он имел ввиду талант (((:

    01.05.2025

  • Highlander

    А мой кумир Мамаев. Как он знатно "народно избранных" стулом ушатал! Или это Кокорин был? Я уже не помню.

    01.05.2025

  • rac135

    КОКОРИН «Настоящий мужчина должен отсидеть в тюрьме» Костя, нары ждут тебя)

    01.05.2025

  • Александр

    Мда, это надо постараться еще, чтобы взять и вот так на весь мир покать свою ограниченность и тупость.

    01.05.2025

    Источник: «Химки» могут стать фарм-клубом «Спартака»

    Источник: «Химки» могут стать фарм-клубом «Спартака»
