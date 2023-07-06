Стало известно расписание первых трех туров группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России

Пресс-служба FONBET Кубка России опубликовала расписание группового этапа Пути РПЛ турнира.

Групповая стадия стартует 25 июля и продлится до 2 ноября. В первых матчах «Локомотив» встретится с «Уралом», а «Пари НН» примет на своем поле «Динамо».

Команды проведут групповой турнир в два круга, все клубы проведут по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места в своих группах, пройдут в плей-офф Пути РПЛ. Клубы, занявшие третьи места, попадут в плей-офф Пути регионов.

На данный момент определены даты и время начала матчей первых трех туров группового этапа. Даты и время игр заключительных трех туров будут опубликованы позднее.

Действующим победителем FONBET Кубка России является ЦСКА. В суперфинале турнира в сезоне-2022/23 армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, пенальти 6:5).

В сезоне-2023/24 в плей-офф Кубка страны будет действовать схема с двойным выбыванием, которая впервые использовалась в прошлом сезоне. По сравнению с сезоном-2022/23 произошло одно изменение: финал Пути регионов будет состоять из одного матча. Команда, уступишвая в финале Пути РПЛ, покинет турнир, а не будет играть с победителем финала Пути регионов, как в предыдущем сезоне.