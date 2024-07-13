Медведев: «Кордоба? Никаких переговоров у «Зенита» не было»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал интерес петербуржцев к игрокам «Краснодара».
— История с Кордобой и «Краснодаром» — это фейк?
— Надо читать регламент. Если у игрока есть контракт, то без разрешения клуба никто не может разговаривать. Никакого разрешения от «Краснодара» у нас не было, никаких переговоров с Кордобой у нас не было. Это соответствует регламенту, и есть еще понятие порядочности и корректности.
— Есть дедлайн, когда вы хотите осуществить последний трансфер?
— Дедлайны могут происходить за минуту до истечения трансферного окна.
31-летний Кордоба в 85 матчах за «Краснодар» забил 45 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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