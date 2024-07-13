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13 июля, 23:50

Медведев: «Кордоба? Никаких переговоров у «Зенита» не было»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал интерес петербуржцев к игрокам «Краснодара».

— История с Кордобой и «Краснодаром» — это фейк?

— Надо читать регламент. Если у игрока есть контракт, то без разрешения клуба никто не может разговаривать. Никакого разрешения от «Краснодара» у нас не было, никаких переговоров с Кордобой у нас не было. Это соответствует регламенту, и есть еще понятие порядочности и корректности.

— Есть дедлайн, когда вы хотите осуществить последний трансфер?

— Дедлайны могут происходить за минуту до истечения трансферного окна.

31-летний Кордоба в 85 матчах за «Краснодар» забил 45 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Джон Кордоба
ФК Зенит
ФК Краснодар
Александр Медведев (руководитель)
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